La presse francophone et plus de 50 personnalités s’unissent pour demander la libération d’Olivier Vandecasteele

C’est une éternité. Onze mois à l’isolement, dans des conditions de détention indignes. C’est ce que vit Olivier Vandecasteele depuis son arrestation en Iran, le 24 février 2022. L’humanitaire belge a été condamné à 40 années de prison et 74 coups de fouet dans un procès dénoncé comme fantoche. Et personne ne doute de son innocence.

Aujourd’hui, Le Soir s’associe à quatre journaux francophones pour afficher sa solidarité avec ce Belge pris dans les filets de la diplomatie des otages de Téhéran. Et pour réclamer son retour auprès de ses proches qui pleurent leur désespoir et leur rage. Son visage s’affiche désormais sur le beffroi de Tournai, sur la place De Brouckère à Bruxelles, à la une des journaux et sur les vitrines de magasins.