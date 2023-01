Alerte jaune sur quasiment toute la Belgique: les prévisions météo pour la fin de semaine

Des plaques de glace et du brouillard givrant devraient rendre les routes glissantes et dangereuses.

Ce jeudi soir, le temps sera marqué par des averses hivernales ou des chutes de neige. Le ciel sera partiellement ou très nuageux. Il sera davantage dégagé dans le nord du pays. Du brouillard givrant pourra se former, surtout en Ardenne. On note aussi le risque de plaques de glace. L’Institut royal météorologique a émis une alerte pour conditions glissantes qui sera effective dans la majeure partie du territoire belge (excepté la Cote) jusqu'à vendredi, 12h. Les minima se situeront entre -5 degrés en Ardenne (voire localement un peu moins), -1 ou -2 degrés dans le centre et +2 à +3 degrés à la mer.

Vendredi, il fera très nuageux avec seulement quelques rares éclaircies et déjà de faibles précipitations hivernales les premières heures. Dans le courant de la journée, davantage d’averses en provenance des Pays-Bas, sous forme de pluie, de neige fondante voire de grésil, rythmeront notre temps. En fin de journée, elles se généraliseront et prendront la forme de chutes de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 0 et -2 degrés en Ardenne, 3 à 4 degrés dans le centre et 6 degrés à la côte.

Vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, il fera encore variable avec quelques averses hivernales locales, parfois sous forme de chutes de neige. Plus tard dans la nuit, un temps généralement sec reviendra par le nord avec des éclaircies près des Pays-Bas. Des plaques de glace pourront à nouveau se former. Les minima seront compris entre -5 degrés en Ardenne, -3 degrés en Campine, -1 degré dans le centre et 0 degré à la mer.

Samedi, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Principalement dans le sud du pays, quelques bancs de brouillard (par endroits givrant) pourront traîner le matin. Les maxima varieront entre -2 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et 3 ou 4 degrés à la mer.

Dimanche à l’aube, le temps sera froid et gris avec des gelées dans la plupart des régions et un risque de brouillard givrant. Quelques éclaircies pourront parvenir à se faufiler en cours de journée, surtout dans l’ouest du pays où une faible averse hivernale pourra également se produire. Et principalement dans sa partie est, de faibles chutes de neige seront possibles. Ce risque persistera d’ailleurs la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et autour de 4 degrés en bord de mer.

Lundi, nous commencerons la journée avec quelques éclaircies dans l’ouest et beaucoup de nuages bas du centre à l’est du pays. Ils pourront encore délivrer quelques flocons. En Hautes Fagnes, ils seront aussi à l’origine de mauvaises visibilités (brouillard givrant). En cours d’après-midi et surtout en soirée, les éclaircies s’élargiront sur toutes les régions mais le froid s’accentuera. Les maxima s’échelonneront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés dans l’extrême ouest.