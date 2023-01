D1A: sixième match sans victoire pour le Club de Bruges, qui concède le partage à Saint-Trond

Le Club de Bruges n’a pu faire mieux qu’un nul, 1-1, jeudi soir à Saint-Trond pour la 21e journée de D1A. Les Brugeois voient ainsi leur série noire s’étendre à six matchs sans victoire en championnat.

Après un coup d’envoi différé à la suite du malaise d’un supporter brugeois, Mata s’est créé la première occasion avec une frappe déviée qui a léché le poteau après un une-deux avec Nielsen (6e). Grâce à une récupération haute, Lang a pu tenter sa chance dans la surface mais Schmidt a détourné son envoi (14e).

Saint-Trond a émergé avec une course d’Hayashi dans le dos de la défense suivie d’une frappe trop croisée (24e), mais un centre de Buchanan malencontreusement dévié par Janssens dans ses propres filets (0-1, 26e) a refroidi les ardeurs trudonnaires jusqu’au repos.

Lancé par une passe de Koita qui a fendu les lignes, Okazaki a perdu son duel face à Mignolet (55e) avant que Nielsen ne manque sa chance dans la surface sur un service de Yaremchuk (65e).

Quelque peu attentiste depuis son but, le Club s’est fait surprendre sur un centre adverse relâché par Mignolet dans les pieds de Bruno, qui s’est fait un plaisir de pousser la balle au fond des filets (1-1, 77e). Avec seulement un quart d’heure à jouer, Saint-Trond a maintenu la pression. Bruges n’a pas su arracher les trois points et connaît désormais une série de six matchs sans victoire en championnat.