Premier League: mené de deux buts, Manchester City, sans De Bruyne, renverse Tottenham pour s’imposer 4-2 (vidéos)

Les Skyblues ont totalement dominé la seconde période pour refaire leur retard et décrocher la victoire.

Les Spurs ont joué un bien mauvais tour aux Skyblues en fin de première période en se bâtissant une avance de deux buts grâce à Kulusevski (44e) et Emerson Royal (45e+2).

Déboussolé, Tottenham a totalement perdu le contrôle de la rencontre et Mahrez a inscrit le troisième but peu après l’heure de jeu (63e). L’Algérien s’est même fendu d’un doublé en infligeant le coup de grâce peu avant le coup de sifflet final (90e). Kevin De Bruyne, sur le banc de City, a été laissé au repos par son entraîneur Pep Guardiola.

Mais au retour des vestiaires, Manchester City a augmenté le tempo pour recoller au score très rapidement, via Alvarez (51e) et Haaland (53e).

Cette victoire est cruciale pour les Cityzens dans la course au titre. City (42 points) revient à 5 points d’Arsenal, qui compte un match de moins et affrontera Manchester United dimanche. Les Spurs concèdent une troisième défaite en quatre matchs et est 5e avec 33 points.