Le PS et la stratégie (éthique) du zigzag

Retour vers le passé ? Les temps sont durs pour le Parti socialiste obligé de se débattre à nouveau avec des problèmes d’éthique et de gouvernance alors que le parti croyait avoir mis ces troubles derrière lui et espérait se consacrer aux enjeux économiques et sociaux – parfois « verts » – au centre de ses combats politiques et électoraux.

Les errements du parlement wallon sont venus torpiller cette stratégie, avec dans la foulée les révélations de corruption et blanchiment par des organisations criminelles au service d’intérêts étrangers au sein du Parlement européen. Et voilà Paul Magnette obligé de mettre les mains dans un cambouis peu favorable électoralement, en poussant à la démission le président du parlement wallon Jean-Claude Marcourt, longtemps figure de proue du parti, et en excluant Marc Tarabella, un des visages du PS à l’Europe et en région liégeoise.