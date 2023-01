Auteurs et autrices, la passion malgré tout

Selon une étude sur la situation socio-économique des auteurs et autrices de Belgique francophone, révélée suite à une enquête auprès de 485 personnes qui avaient publié au moins un livre à compte d’éditeur de 2014 à 2019, apparaît une certaine solitude. « Il faut tout faire soi-même et avoir de la chance », dit un des auteurs interrogés. « Au final, la création est une partie infime de l’activité, et c’est d’une tristesse absolue pour tout le monde. » D’ailleurs, 7 % des répondants confient une détresse psychologique, stress et solitude, mentionnée en rapport à la précarité de leurs revenus et de leur statut, tous ne sont pas en effet des best-sellers. Et 24 % des répondants estiment même être discriminés dans leur activité d’écriture. Il existe, disent-ils, un préjugé autour de cette activité, qui peut rendre difficile l’accès à certains services, comme un emprunt bancaire.