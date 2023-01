Combien y a-t-il de loups en Belgique?

Il est estimé que 24 loups sont désormais installés en Belgique, rapportent les titres Sudinfo vendredi. Trois portées, dont deux en Wallonie, sont escomptées dans l’année.

Avec deux meutes, une dans le Limbourg et l’autre dans les Hautes-Fagnes, 29 loups sont nés en trois ans, mais quatre louveteaux ont été tués par des voitures dans le Limbourg. D’autres ont quitté leur meute pour chercher un territoire hors de la Belgique. On estime qu’il reste treize loups dans le Limbourg (les parents et onze jeunes des deux dernières portées) et onze en Wallonie (deux couples et deux jeunes de 2021, ainsi que cinq de 2022).