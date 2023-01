SNCB: du changement annoncé pour les navetteurs

La SNCB va lancer, dans le courant du premier trimestre de cette année, un abonnement flexible permettant aux télétravailleurs de prendre le train deux ou trois fois sur la semaine à un tarif avantageux, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), vendredi matin, sur LN24.

« La formule, qui a été testée en 2022 auprès de sept entreprises, est mûre. Elle est adaptée aux nouvelles formes de travail, avec toujours l’objectif d’attirer plus de personnes vers nos trains », a-t-il expliqué.

Quatre formules

Concrètement, ce nouvel abonnement plus flexible existera en quatre formules : 80 et 120 jours de trajets en douze mois ainsi que six et dix jours de trajets en un mois.

Le ministre a officiellement donné son feu vert à cette nouvelle initiative dans un courrier envoyé en début de semaine à la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir. « La société change, les habitudes évoluent et je me réjouis que la SNCB réponde aux nouvelles habitudes et aux nouveaux besoins de déplacement de nos concitoyens, conformément à son objectif d’attirer davantage de voyageurs vers le train », y écrit-il notamment.

« Il me semble primordial que l’offre tarifaire puisse évoluer en fonction des comportements des voyageurs. La mise en place d’une formule flexible d’abonnement domicile-travail répond à une demande de plus en plus grande pour ce type de produit », ajoute Georges Gilkinet.