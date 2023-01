Jacinda Ardern, Marie Arena et Quasimodo: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Jacinda Ardern

Toutes les démissions ne sont pas des défaites. En Nouvelle-Zélande, la Première ministre vient d’annoncer qu’elle renonçait à sa vie de dirigeante de premier plan parce qu’elle n’a « plus assez d’énergie. » Dans la foulée, elle a demandé le mariage à son compagnon et averti les siens : maman rentre à la maison… Une attitude rare mais moderne, on en connaît qui devraient en prendre de la graine, ici ou ailleurs.

Les Desmet