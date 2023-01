Coupe du monde de hockey: les informations à connaître pour ne rien louper du match décisif des Red Lions contre le Japon

Les Red Lions sont à l’aube de défier le Japon (12h30 belges) dans l’impressionnant Birsa Munda Stadium de Rourkela, qui peut accueillir plus de 21.000 personnes, pour le compte de la 3e journée groupe B de la Coupe du monde de hockey messieurs. L’objectif est clair : avoir la meilleure différence de buts possible pour se mettre à l’abri avant le duel entre l’Allemagne et la Corée du Sud qui se tiendra dans la foulée (14h30).

La Belgique, championne du monde en titre, partage la première place avec l’Allemagne (4 pts) et possède une meilleure différence de buts (+5 contre +3), un critère décisif en cas d’égalité.

La rencontre est à suivès dès 12h30 sur notre site en direct commenté. En télévision, cette rencontre décisive est retransmise en direct sur Voo Sport World 2.

L’équipe qui terminera première ira directement en quarts, où elle rencontrera, le 24 janvier (14h30 belges), le vainqueur du duel entre le 2e du groupe D, l’Inde, et le 3e du groupe C, la Nouvelle-Zélande.

Celle qui échouera au 2e rang devra passer par les cross-overs, défiant le 3e du groupe A (Argentine ou France) le 23 janvier (14h30 belges).

Si les troupes de Michel van den Heuvel ont le désavantage de jouer avant les Allemands, ceux-ci devront batailler face à la Corée du Sud, plus forte sur papier que les Japonais.