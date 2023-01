Météo: la Belgique en alerte, voici les quantités de neige attendues région par région

En fin de journée, elles se généraliseront et prendront la forme de chutes de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 0 et 2 degrés en Ardenne, +3 à +4 degrés dans le centre et +5 degrés à la Côte. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest. Au littoral, il sera généralement assez fort d’ouest tournant au nord-ouest avec des pointes de 55 km/ h.

L’IRM a décidé de placé le pays en alerte jaune pour conditions glissantes : « On attend les hauteurs de neige suivantes : à Anvers et dans le Limbourg : 1-3 centimètres ; à Liège : 1-5 centimètres de plus ; au Luxembourg : 1- 2 centimètres. Ce soir et cette nuit, il gèlera partout, il y aura donc un risque de routes glissantes dû au gel des routes mouillées et aux précipitations hivernales temporaires. » Dans les autres provinces, il ne devrait pas y avoir de neige.