Une étude révèle que les lampes UV pour sécher le vernis entraînent des risques de cancer de la peau

Une équipe de l’Université de Californie s’est penchée sur les impacts de la lumière ultraviolette utilisée pour sécher le vernis à ongles. C’est la première fois qu’une étude est menée au sujet de ces dispositifs. Les chercheurs se sont intéressés au sujet après que Ludmil Alexandrov, professeur de bio ingénierie et de médecine cellulaire et moléculaire à l’UC San Diego, et coauteur de l’étude, s’intéresse au cas d’un candidat à un concours de beauté souffrant d’une forme rare de cancer de la peau.

Dans un article publié sur le site de Nature Communications, les chercheurs révèlent que les lampes UV utilisées pour sécher le vernis endommagent l’ADN et provoquent des mutations dans les cellules.