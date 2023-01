Le beau message de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi après leurs retrouvailles (photo)

Le PSG s’est imposé, 4-5, contre une sélection de joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr à l’occasion d’une joute amicale organisée en Arabie saoudite, jeudi soir.

Un match de gala opposait deux des plus grands joueurs du monde, Messi avec le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo avec une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Nassr, son nouveau club, et Al-Hilal, deux clubs majeurs du championnat saoudien. Et les superstars ont rempli leur rôle, Messi ouvrant la marque (3e) et Cristiano Ronaldo lui répondant sur pénalty (34e).