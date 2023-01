Une nouvelle date de concert pour la venue de Madonna en Belgique

Les tickets pour le passage du Celebration Tour de Madonna le 21 octobre au Sportpaleis d’Anvers sont sold-out, moins de deux heures après avoir été mis en vente, a annoncé l’organisateur de la tournée. Pour faire face à la demande, Madonna se produira à nouveau le dimanche 22 octobre à l’occasion de cette tournée célébrant quarante ans d’une riche carrière musicale.

Mercredi, la « reine de la pop » a annoncé qu’elle s’embarquait dans une nouvelle tournée mondiale qui la verra traverser les Etats-Unis, le Canada et onze villes européennes dont Londres, Paris, Berlin et Amsterdam. Madonna n’a pas non plus oublié ses fans belges puisqu’elle fera, pour la deuxième fois de sa carrière, un passage par le Sportpaleis d’Anvers fin octobre.

Cette tournée anniversaire devrait retracer le parcours artistique de la superstar, et rendre un hommage appuyé à la ville de New York où sa carrière musicale est née, peut-on lire sur le site internet de la star. « Je suis excitée à l’idée d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir d’offrir à mes fans le show qu’ils attendaient », a déclaré l’artiste. Ce show devrait être l’occasion de réentendre certains titres cultes de la star comme Like a Virgin, Vogue, Like a Prayer et Express Yourself.