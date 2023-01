Coupe du monde de hockey: les Reds Lions contre le Japon pour accéder aux quarts de finale (direct à 12h30)

Les Red Lions sont à l’aube de défier le Japon (12h30 belges) dans l’impressionnant Birsa Munda Stadium de Rourkela, qui peut accueillir plus de 21.000 personnes, pour le compte de la 3e journée groupe B de la Coupe du monde de hockey messieurs. L’objectif est clair : avoir la meilleure différence de buts possible pour se mettre à l’abri avant le duel entre l’Allemagne et la Corée du Sud qui se tiendra dans la foulée (14h30).

Le direct commenté :