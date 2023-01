«Le Soir» en 5 questions

Le Soir a continué à accroître son impact en 2022 et touche chaque jour 825.000 personnes à travers ses différents formats : écrits, podcasts et vidéos.

De plus en plus de personnes font aujourd’hui confiance à la rédaction du Soir, à sa qualité, sa rigueur et son indépendance , pour se tenir bien informé sur l’ensemble des sujets qui touchent notre société : économie, planète, nouvelles tendances, crise énergétique, sport, culture, …