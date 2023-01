Pep Guardiola dézingue ses joueurs malgré la victoire contre Tottenham: «Je ne reconnais plus mon équipe»

Et dans son discours, Pep Guardiola n’a pas hésité à critiquer ses propres supporters : « C’est la même chose avec nos fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes, poursuit le manager espagnol. Ils ont hué parce que nous perdions, pas parce que nous jouions mal. Nous avons bien joué, nous avons eu plus d’occasions, les expected goals de Tottenham sont de 0,89 donc nous étions meilleurs. Ils ont hué parce que nous perdions, mais c’est peut-être la même chose que notre équipe. Peut-être que nous étions si à l’aise de gagner quatre Premier League en cinq ans et c’est pourquoi nous… vous savez. Après le but, ils réagissent, mais ce n’est pas le sujet. »

Car l’objectif principal est de revenir sur Arsenal, solide leader de la Premier League : « Depuis deux décennies, ils n’ont pas gagné la Premier League et chaque joueur sait qu’il entrera dans l’histoire, comme nous l’avons ressenti lorsque nous avons remporté la première Premier League et battu tous les records et gagné consécutivement. Nous n’avons pas le feu à l’intérieur et nous n’avons rien à demander, j’ai juste expliqué la réalité que tout est si confortable. Et les adversaires n’attendent pas. Je ne reconnais plus mon équipe. Mon équipe a toujours de la passion, du désir, de la course et tout. »