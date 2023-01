Une grande enseigne va fermer un tiers de ses magasins en Belgique

Une rencontre est prévue ce vendredi entre les syndicats et la direction de l’enseigne.

Selon Dany Dubois, permanent CNE, une trentaine d’emplois seraient menacés : « On reste prudents avec les chiffres, il n’y a pas encore eu de rencontre officielle avec la direction. La priorité sera de reclasser les employés qui ont un contrat à durer indéterminée. » L’enseigne ne reconduira pas les travailleurs dont le contrat arrive à échéance. « Selon les informations à chaud, une douzaine d’emplois pourront être sauvés grâce au reclassement », continue-t-il.

L’information est officielle, les Leader Price de Seraing, Couillet et Hornu vont fermer leurs portes, rapportent nos confrères de RTL. Sur les 9 magasins belges, un tiers doit fermer en raison de la crise énergétique. Le supermarché discount quittera Seraing et Hornu le 31 mars prochain tandis que le magasin de Couillet fermera fin avril.

Une rencontre est prévue ce vendredi entre les syndicats et la direction de l’enseigne. La CNE rapporte que l’enseigne « paie la crise énergétique de plein fouet » et « se sent lésée, désœuvrée ».