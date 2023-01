«Tableau Delvaux»: Panzeri, Il Traditore, Panzeri le traître

Le quotidien flamand « De Standaard » demande à Béatrice Delvaux de livrer chaque mois un essai qui paraît dans son édition du week-end. « Tableau Delvaux » est la version francophone de cette chronique. Cette semaine : quand on évoque Panzeri et ses promesses d’aveux complets en échange du statut de repenti, on pense à Tommaso Buscetta, le repenti de la mafia palermitaine. À raison ?