Le Conseil bruxellois de la Nuit demande la réouverture du Fuse dans les plus brefs délais

La vie nocturne fait partie du patrimoine et de la culture bruxelloise et doit être défendue. » Telle est la volonté du Conseil bruxellois de la nuit. Regrettant la situation que vit aujourd’hui le Fuse, il demande « à toutes les parties de faire preuve de pragmatisme et de rouvrir dans les plus brefs délais, si nécessaire de manière provisoire, afin de donner le temps aux parties de trouver une solution pérenne pour tous ».

La célèbre boîte de nuit le Fuse a fermé ses portes le jeudi 12 janvier dernier. Mercredi, le Conseil Bruxellois de la Nuit s’est réuni en urgence lors d’une session extraordinaire. Il regroupe la Brussels by Night Federation, la Fédération Horeca, 24h Brussels, la Ville de Bruxelles et Visit.brussels. Le but premier de ce Conseil est la création et la structuration d’une politique de la vie nocturne bruxelloise.