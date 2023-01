Un départ en approche pour Dante Vanzeir? Karel Geraerts répond: « Je veux l’aider à faire ce qui est le mieux pour lui»

Sorti juste avant la mi-temps en se tenant les ischios face au Cercle de Bruges mercredi, Dante Vanzeir n’est donc pas apte à jouer ce samedi soir. « Il n’est pas encore à 100% », confirme Karel Geraerts. Un coach saint-gillois qui, depuis plusieurs jours, doit gérer la délicate situation de son attaquant. Car les New York Red Bulls aimeraient l’attirer dans leurs filets et sont d’ailleurs passés à l’offensive auprès de l’Union. Mais pour l’heure, l’offre financière de la formation de MLS ne répond pas aux attentes du club saint-gillois. Tandis que le joueur, de son côté, est ouvert à un départ cet hiver. « Je parle beaucoup avec Dante, comme j’ai beaucoup parlé avec Casper Nielsen durant l’été », explique le T1 des Jaune et Bleu faisant référence à son ex-joueur danois finalement transféré au Club de Bruges après de très longues négociations. « Je veux que le joueur soit bien dans sa tête. Je veux le soutenir, l’aider à faire ce qui est le mieux pour lui, mais aussi pour le club. Et Dante est très professionnel jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, il est blessé. Mais s’il est guéri la semaine prochaine, je compterai sur lui. »

Toujours est-il qu’une issue à ce dossier devra être trouvée rapidement. Car le mercato referme ses portes dans dix jours. Ce qui pourrait ne laisser que très peu de temps à la direction bruxelloise pour se retourner, et dénicher le successeur du natif de Beringen. À moins que Karel Geraerts ne se satisfasse des forces offensives restant à sa disposition, à savoir Victor Boniface, Gustaf Nilsson et Dennis Eckert Ayensa. « C’est une discussion à avoir avec la direction », conçoit le coach. « La discussion est ouverte. On est encore actif sur trois tableaux. C’est quelque chose qu’on verra dans le futur. Mais c’est clair que les attaquants sont très importants dans une équipe, dans un noyau. »