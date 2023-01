Un grave accident avec une épandeuse, de nombreuses perturbations à cause de la neige

Une épandeuse a percuté vendredi après-midi la glissière de sécurité sur l’autoroute E313 près de Ranst, en direction d’Anvers, et s’est renversée, indique le Centre flamand de la mobilité. Elle a perdu son chargement et son conducteur est blessé. La gêne occasionnée est considérable.

La cause précise de l’incident doit encore être déterminée. Cependant, les routes sont annoncées glissantes dans les environs. Le chauffeur impliqué a probablement perdu le contrôle du véhicule sur la bande de droite, a heurté le rail de sécurité avant de basculer vers la berme centrale et de revenir sur la droite de l’autoroute. L’épandeuse a terminé sa course dans la glissière de sécurité.

Perturbations à Liège

Dans la province de Liège, de nombreuses pertubations routières ont été annoncées à cause des fortes chutes de neige. Des ralentissements sont signalés sur l’E42 à Poller et à hauteur de Verviers, Theux, Fléréon. Des embouteillages de plus de 50 kilomètres ont été signalés, en raison de camions en difficulté.

Des pertrubations sur l'autoroute E42 Battice - Prüm ainsi que sur tout le réseau secondaire, principalement sur la N3 entre Bois-de-Breux et Herve ont également été annoncées.

La N62 est également fermée à hauteur de Beaufays ainsi que la N629 à Eupen.

Un accident sur l'E40

On notera un accident sur l'E40 Liège en direction d’Aix-la-Chapelle à hauteur des Hauts Sarts; les voies centrale et droite sont neutralisées vers l'Allemagne.

Les bus DE Lijn à l’arrêt

Les bus De Lijn ne circulent plus pour le moment. La société flamande de transport public l'a annoncé sur Twitter vers 13 heures en faisant référence aux "conditions météorologiques extrêmes" dans la province. Il y a maintenant jusqu'à 10 centimètres de neige dans certains endroits ce qui provoque de nombreuses perturbations et ralentissements.

La situation météorologique

Vendredi après-midi, le temps sera très nuageux avec encore des précipitations en provenance des Pays-Bas et de la mer du Nord, à l’exception notable de rares éclaircies que l’on retrouvera surtout sur l’ouest, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les averses pourront parfois encore adopter un caractère hivernal, raison pour laquelle l’IRM a émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur les routes.

Vendredi soir et en début de nuit, le temps sera encore variable avec des averses hivernales qui voyageront du nord vers le sud. Il s’agira toujours de chutes de neige en Haute Belgique mais l’une ou l’autre averse plus active (ou plus tardive) pourra très localement blanchir le sol dans les autres régions. Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec sur l’ensemble du territoire et le ciel se dégagera. Du brouillard givrant pourra se former. Les conducteurs devront également se méfier de la formation de plaques de glace. La nuit sera froide avec des minima compris entre localement -9 degrés en Ardenne, -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la mer. Le vent deviendra faible à modéré de nord-est. A la Côte, il sera d’abord encore assez fort.

Samedi, la journée commencera avec du soleil sur certaines régions. Il faudra aussi par endroits composer avec des champs de nuages bas ou du brouillard givrant, certainement sur les Hautes Fagnes. Les maxima varieront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre et +3 degrés à la mer.

La Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police fédérale de la route, assure dans un communiqué que tous les moyens en personnel et en matériel du Service public de Wallonie (SPW) restent mobilisés. Elle appelle également les automobilistes à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.