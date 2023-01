Allons vers les autres!

Quels conseils un psychologue de la santé peut-il donner pour aider les gens à passer le cas de ce Blue January ? Olivier Luminet répond directement que la sociabilité est l’élément-clé : « Sans s’en rendre compte, le covid a créé de nouvelles habitudes, avec cette tendance que nous avons à être plus casaniers qu’avant. Et nous n’avons pas encore complètement récupéré nos habitudes de sorties ! C’est pourtant fort important comme on le voit dans les pays nordiques. Je l’ai vécu dans le nord de la Norvège, dans la ville de Tromso, très au nord où il fait noir un certain temps, où j’ai découvert cette habitude qu’ont les gens d’être avec les autres. C’est une sorte de mécanisme collectif qui se met en place tant l’on sait que c’est difficile de passer cette période. On fait ainsi attention à ce que quelqu’un ne reste pas seul. Ce réconfort aide énormément. »