Google sacrifie 12.000 jobs et annonce un concurrent à ChatGPT

L’hémorragie continue dans la Sillicon Valley. Ce vendredi, Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé la suppression de 12.000 emplois (sur un total de 156.000 à travers le monde), soit environ 6 % de ses effectifs. Sundar Pichai, son CEO, a évoqué un retour de bâton après l’euphorie des entreprises de la « tech » durant la pandémie. A l’époque où toutes sont tout à coup devenues indispensables, toutes ont engagé à tour de bras. Sauf que la croissance a dérapé sur la crise ukrainienne, de l’énergie ou de la pub, le tout dans une spirale inflationniste impitoyable.

Ce plan social porte à plus de 190.000 le nombre total d’employés dans le secteur technologies qui ont perdu leur job depuis 2022. On se souvient de Twitter (qui a sabré dans plus de 50 % de ses effectifs après son rachat par Elon Musk). En novembre, Meta (Facebook) annonçait le départ de 11.000 personnnes. Amazon a suivi avec l’annonce de 18.000 départs. Jeudi, c’était au tour de Microsoft d’annoncer se séparer de 10.000 travailleurs. Au final, Apple est la seule des Gafam a échappé au mouvement. Et pour cause, elle est aussi la seule à ne pas avoir engagé sans compter durant la pandémie.