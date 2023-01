La cocaïne, une drogue euphorisante qui rend le quotidien insipide

Plaque tournante du trafic de cocaïne en Europe, la Belgique n’est pas qu’un point de chute entre les producteurs et les revendeurs. Une partie de cette drogue qui arrive chaque année en quantité plus importante via le port d’Anvers – 110 tonnes saisies en 2022, un record – se déverse sur notre territoire, où elle est de plus en plus consommée. Ainsi, le dernier rapport de l’observatoire européen des drogues analysant les eaux usées de quelque 80 villes en Europe datant de mars dernier n’est guère flatteur pour notre pays. Anvers est la première ville européenne où le taux de cocaïne présent dans les eaux usées est le plus important. Bruxelles arrive à la cinquième place, juste derrière des villes suisses et Amsterdam. En Belgique, les derniers chiffres sur la consommation datent de l’enquête de santé menée par Sciensano en 2018. Et ceux-ci sont révélateurs puisque le nombre de consommateurs de cocaïne a triplé chez les 15-64 ans entre 2013 et 2018 (passant de 0,5 % à 1,5 % de consommateurs dans cette tranche d’âge).