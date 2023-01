Les rivières produisent, elles aussi, du CO2

Au-delà des océans, de la végétation terrestre et des sols, les rivières jouent également un rôle important dans le cycle global du carbone. Tout comme les premiers, les rivières sont des écosystèmes qui consomment et produisent de l’oxygène et du dioxyde de carbone (CO2) via la respiration des microbes et la photosynthèse. C’est ce qui ressort d’une étude publiée cette semaine dans la revue scientifique Nature.

Pierre Regnier, professeur à l’ULB et co-auteur de cette étude, explique : « On parle en fait de métabolisme des rivières, soit la différence entre la photosynthèse et la respiration de l’ensemble de l’écosystème. Ce métabolisme est accéléré par les micro-organismes comme les bactéries vivant dans les rivières. »