Crise de l’accueil: vers des saisies de biens au cabinet De Moor (CD&V)

La secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration va devoir contribuer au paiement des astreintes auxquelles l’Etat belge et Fedasil ont été condamnés pour avoir laissé des demandeurs d’asile à la rue. Pour leurs avocats, cette victoire a un goût amer.

Chaises, tableaux et autres éléments de décoration « non essentiels » au bon fonctionnement vont-ils bientôt disparaître du cabinet de Nicole de Moor (CD&V) ? Une huissière devrait se rendre sur le lieu de travail de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration la semaine prochaine. Son objectif : « saisir » suffisamment de biens pour payer les astreintes auxquelles a été condamné l’Etat pour ne pas avoir fourni une solution de logement à 22 demandeurs d’asile. Ces derniers sont tous résidents du squat de la rue des Palais à Schaerbeek qui fête tristement ses trois mois d’existence ce week-end. Au cabinet de Nicole de Moor, on dit ne pas avoir connaissance de cette information, tout en en profitant pour glisser que les saisies « ne résolvent rien » à la crise actuelle.