L’Afsca rappelle un produit de chez Delhaize

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé des petits gâteaux appelés « Mini raw cakes » de la marque Nats. En cause : la date de péremption est erronée. La date de péremption annoncée est le 10 avril 2023, mais le produit périme en réalité le 18 janvier 2023.

Le produit a été commercialisé entre le 13 et le 19 janvier et porte le numéro de lot 20123 (code EAN 5400119547673) avec une date de péremption fixée au 10/04/2023. Delhaize précise que celle-ci est incorrecte et que la véritable date est le 18 janvier.