France: «L’inquiétude gagne jusqu’aux classes moyennes supérieures»

Plus d’un million de Français ont défilé jeudi contre la réforme des retraites qui doit porter de 62 à 64 ans l’âge de départ à la pension. Au lendemain de cette mobilisation massive, la directrice générale de l’institut de sondages BVA évalue l’état de l’opinion. Une opinion de plus en plus opposée à la réforme, selon Adelaïde Zulfikarpasic. De là à penser qu’Emmanuel Macron pourrait renoncer, il y a un pas…

Avez-vous été surprise par la mobilisation contre les retraites ?

Je m’attendais à une mobilisation massive. La question qui se pose plutôt c’est celle de la durée du mouvement. La prochaine journée d’action du 31 janvier sera décisive.