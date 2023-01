D1A: la rencontre Eupen-Genk prévue ce vendredi soir est reportée à cause de la neige

Plus tôt vendredi, la Pro League avait déjà annoncé le report de la rencontre de Challenger Pro League entre Jong Genk, les U23 genkois, et le SL16 FC, les U23 du Standard.

« En raison de chutes de neige continues jusqu’à 21h, le match entre la KAS Eupen et le KRC Genk n’aura pas lieu. Une nouvelle date sera fixée dès que possible », a écrit la Pro League sur Twitter.

La rencontre de la 22e journée de Jupiler Pro League prévue vendredi soir (20h45) entre Eupen et le Racing Genk a été reportée à cause de la neige, a confirmé la Pro League, l’instance du football professionnel belge, vendredi.

« Les fortes chutes de neige ont commencé à tomber à Eupen vendredi matin et, malgré le chauffage de la pelouse en cours au Sade du Kehrweg, elles ont rapidement formé une importante couche de neige », a ajouté Eupen dans son communiqué. « Dans l’après-midi, des collaborateurs et des bénévoles ont mené une opération de déneigement sous le commandement des greenkeeper de la KAS Eupen. En raison de la grande masse de neige, il n’a toutefois pas été possible de libérer complètement le terrain de la neige et de la glace avant le coup d’envoi. »