Coupe du monde de hockey: les Red Lions terminent en beauté la phase de poule

L’objectif de cette dernière rencontre de poule pour la Belgique était relativement simple. Il fallait naturellement l’emporter face au Japon (FIH18) mais surtout soigner la finition en inscrivant un maximum de buts pour conserver un meilleur goal-average que l’Allemagne (+2 avant la partie) qui affrontait, elle, la Corée du Sud, lors du dernier match de la journée, à Rourkela. Une première place synonyme de qualification immédiate pour les quarts de finale face au vainqueur du match croisé entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande (dimanche, à 10h00, heure belge). Et dans l’entame des débats, les hommes de Michel van den Heuvel, qui récupéraient, comme attendu, Arthur Van Doren et Simon Gougnard, tentaient d’emballer les échanges pour inscrire leur premier but mais les Japonais tenaient bon dans ce premier quart d’heure. Les tentatives d’Alex Hendrickx, de John-John Dohmen ou de Cédric Charlier n’atteignaient pas leur cible. De son côté, Vincent Vanasch devait également s’interposer devant Taiki Takade.