John-John Dohmen: «Nous avons atteint notre premier objectif du tournoi»

« Dans l’ensemble la prestation n’était pas mauvaise et le score est très bon même si j’aurai espéré inscrire plus de buts vu la physionomie de la rencontre », regrettait John-John Dohmen. « Nous aurions pu le faire en étant un peu plus concentrés. Notre deuxième quart-temps est excellent mais la seconde période n’était pas très bonne à l’exception de quelques coups d’éclat pour nos buts. Sinon, c’était très moyen. Je ne sais pas encore l’expliquer pour le moment mais je pense que c’est lié à un manque de concentration. »

Au moment d’analyser la prestation du jour, les Red Lions étaient extrêmement lucides. Pas d’euphorie excessive après la qualification pour les quarts de finale. Les joueurs étaient conscients que la partie la plus importante de cette Coupe du monde débutait pour l’équipe après une phase de poule plus que satisfaisante mais avec, néanmoins, de nombreux aspects à améliorer pour aborder les rencontres à couperet.

C’est, à présent, un quart de finale qui attend la Belgique, mardi, face au vainqueur du duel opposant l’Inde, pays hôte, et la Nouvelle-Zélande (dimanche, à midi, heure belge). « Nous avons atteint notre premier objectif du tournoi en terminant à cette première place du groupe. Maintenant, quel que soit l’adversaire, dans quatre jours, nous nous préparerons au mieux comme toujours. Si nous affrontons l’Inde, nous possédons déjà un plan spécifique pour ce duel. Nous savons, de toutes façons, que ce ne sera pas simple et que nous devrons évoluer à notre meilleur niveau pour y parvenir. Ils sont toujours très difficile à battre à domicile. Mais nous sommes également bien conscients que nous pouvons encore progresser à tous les niveaux. »

Les Red Lions qui n’ont, une fois de plus, pas été épargné par les blessure puisque leur défenseur central et spécialiste du penalty, Alex Hendrickx a dû quitter le jeu en fin de premier quart-temps. « C’est clair que nous n’avons vraiment pas de chance », ponctuait encore le milieu de terrain bruxellois. « Nous ne jouons jamais au complet depuis l’entame du tournoi. Nous devons chaque fois nous adapter en temps réel. Mais on voit que nous avons de l’expérience et que nous sommes surtout bien préparés. J’espère surtout que nous pourrons récupérer Alex pour mardi. Il est essentiel que nous soyons tous bien en confiance pour le quart de finale. »