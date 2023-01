Noir Jaune Blues: pour Benoît Scheuer, «ce qui tend à dominer, ce sont les conflits défensifs»

Nous vivons un moment de bascule dans l’histoire de l’humanité, une mutation sociétale. Nous quittons le vieux monde et le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur naissent des monstres, avance Benoît Scheuer en citant Gramsci.

En l’absence d’un récit fort et émancipateur qui envisage la construction de sociétés ouvertes et protectrice, l’aspiration à la retribalisation monte partout, constate le sociologue Benoît Scheuer, auteur de ce troisième opus de « Noir Jaune Blues ». Or, elle va à l’encontre des grands enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées.

Votre étude met en évidence une nouvelle montée en puissance de la « retribalisation » versus la société ouverte qui convainc de moins en moins. On assiste à un raidissement d’une tendance observée il y a un certain temps déjà. Comment expliquer cette évolution en dépit des avertissements envoyés au monde politique ?