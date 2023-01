Podcast – Pourquoi faut-il regarder «1985», la série inspirée des Tueries du Brabant?

Ce sont les braquages les plus sanglants de l’histoire de notre pays : les Tueries du Brabant. L’affaire remonte au début des années ‘80 et ne cesse depuis de passionner. Livres, films, documentaires et même un album. Il ne manquait qu’une chose : une série TV. C’est chose faite, ça s’appelle « 1985 » et c’est une coproduction VRT-RTBF. La série nous plonge dans une ambiance eighties sublimée par plusieurs jeunes talents. Quelque part entre fiction et documentaire, revivez un des moments les plus marquants de notre pays. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce dimanche sur la RTBF. On en parle avec Cédric Petit, journaliste média.

