Nicolas Raskin en passe de quitter le Standard: le jeune milieu de terrain devrait rejoindre les Glasgow Rangers

Par Didier Schyns et Frédéric Larsimont

Nicolas Raskin, sur une voie de garage au Standard après l’échec des négociations concernant la prolongation de son contrat, est proche de s’engager avec les Glasgow Rangers. Le jeune milieu de terrain belge a d’ores et déjà passé sa visite médicale et l’accord avec le club écossais devrait être finalisé ce samedi.

Pour les Glasgow Rangers, il reste désormais à trouver un accord avec le Standard, qui espère récupérer un peu d’argent dans l’opération.

Avant sa mise à l’écart intervenue à la fin du mois de décembre, Raskin était l’un des joueurs les plus en vue de l’effectif liégeois cette saison. Auteur d’un but et de quatre passes décisives en championnat, il était la véritable plaque tournante des Rouches.