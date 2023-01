Les lampes UV pour ongles peuvent provoquer des cancers

L’usage répété et prolongé de lampes UV pour une manucure « durable » peut entraîner la mort de cellules mais aussi endommager l’ADN et provoquer un cancer de la peau, selon une étude américaine.

Le vernis semi-permanent fait fureur depuis une dizaine d’années, dans les instituts spécialisés ou même à domicile – pour peu qu’on dispose à la fois d’un minimum de savoir-faire et d’une lampe UV (vendue à partir de 25 euros sur internet) pour faire durcir le gel acrylique. Comme s’enflamme un magazine féminin, cette pratique a « révolutionné le nail art ». Rien de moins.

Adieu, vernis écaillé ! Longue tenue et brillance assurées plusieurs semaines ! Seulement voilà… Une étude de l’Université de Californie San Diego, parue dans Nature Communication, révèle que l’usage fréquent et prolongé de ces dispositifs de séchage peut causer des dommages cellulaires et des mutations cancérigènes.