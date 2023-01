Tensions à la BNB: Géraldine Thiry sera bien directrice

L’affaire a été vite réglée par la Vivaldi ; et la parole donnée à Ecolo, respectée. La nomination de Géraldine Thiry, la candidate des verts à un poste de direction de la Banque nationale (BNB), a été actée ce vendredi en conseil des ministres.

Le gouvernement fédéral n’a donc pas suivi la proposition faite mercredi par le Conseil de régence de la BNB de renouveler le mandat du directeur Jean Hilgers, qui prend fin au 1er mars. Le gouvernement a exercé sa prérogative, direz-vous. Et le dossier est clos.

Pas si simple. Car l’affaire – et il faut y inclure les fuites dans les médias – mêle des questions de principe, notamment sur le rôle du Conseil de régence dans la désignation des directeurs et, plus regrettable, la mise en cause des compétences de la nouvelle directrice.