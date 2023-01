Van Quickenborne: «On ira jusqu’au bout pour libérer Olivier Vandecasteele, en respectant la Constitution»

Alors que toute la presse s’est mobilisée ce vendredi pour la libération d’Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis près d’un an et condamné à 40 années de prison et 74 coups de fouet « pour espionnage », que les villes de Bruxelles et de Tournai (d’où est originaire le travailleur humanitaire) ont affiché dans des lieux emblématiques un immense portrait de l’otage, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le ministre de la Justice, a réitéré son soutien à la famille et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le libérer. Il se veut plus confiant que sa collègue des affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), qui a avoué à L’Echo « n’avoir aucun levier diplomatique ou économique » pour faire pression.