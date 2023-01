Les premiers mots de Leandro Trossard en tant que joueur d’Arsenal: «Je veux faire partie de l’histoire du club»

« J’ai hâte de commencer. C’est un grand club et je suis prêt à montrer aux supporters ce que je sais faire », s’est réjoui Leandro Trossard pour ses premiers mots sous les couleurs d’Arsenal. « Le manager m’a dit qu’il m’aimait beaucoup en tant que joueur, et que je pourrais bien convenir à ce système, notamment parce que je suis versatile. »

Interrogé sur le sujet, le joueur de 28 ans s’est étendu sur sa position favorite sur le terrain. « J’aime jouer derrière l’attaquant, ainsi que sur les ailes. Je suis confortable dans ces deux positions, mais si je devais en choisir une, ce serait derrière l’attaquant. » Trossard espère pouvoir mettre ses caractéristiques au service des Gunners. « Je suis bon en un contre un et je reste calme dans la surface. Je peux conclure les opportunités et je peux aider l’équipe à gagner des matchs dans des situations difficiles, dans des espaces fermés. »

Le Limbourgeois a également montré son ambition pour cette nouvelle étape de sa carrière. « Le club a une telle histoire. J’ai envie d’en faire partie et c’est pourquoi j’ai rejoint ce projet. Je vais travailler dur et essayer d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. M’améliorer, aussi, et évoluer en tant que joueur », a-t-il conclu.