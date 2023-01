Les chars lourds de dernière génération

Leopard 2 (Allemagne)

Char de combat allemand, le Leopard 2 de Krauss-Maffei en surpasse beaucoup d’autres dans le domaine de la mobilité, de la protection et de la puissance de feu. Sa bonne réputation est reconnue au niveau international. Il est équipé d’un canon de 120 mm, de moteurs diesel d’une puissance de 1.500 chevaux et peut atteindre une vitesse de pointe de 72 km/h sur route et 45 km/h en tout terrain. Le prix unitaire d'un tel engin est d’environ 6 millions d’euros en fonction des équipements.