Kris Quanten: «La vraie question est de savoir combien de chars seront livrés à l’Ukraine»

Au-delà de l’affrontement militaire entre la Russie et l’Ukraine, l’anthropologue français insiste sur la dimension idéologique et culturelle de cette guerre. Et sur l’opposition entre l’Occident libéral et le reste du monde, acquis à une vision conservatrice et autoritaire. Les plus isolés ne sont pas, selon lui, ceux qu’on croit.

Avec LéNA, découvrez le meilleur du journalisme européen.