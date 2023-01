Près de 300 km de files, appels à rester chez soi: le point sur les perturbations à cause de la neige

L’Institut royal de météorologie a émis une alerte jaune sur toute la Belgique et une alerte orange sur la province de Liège pour les conditions glissantes. Celle-ci est d’application depuis ce vendredi 16h, jusqu’à samedi 12h. Dans la soirée, des averses hivernales, alliant pluie, neige fondante et grésil, sont attendues en plaine et de la neige devrait tomber en Haute Belgique. Plus tard dans la soirée et cette nuit, il gèlera partout, ce qui rendra les routes particulièrement glissantes et dangereuses.

En première partie de soirée sur les hauteurs de la province de Liège, 6 ou 7 cm de neige supplémentaires sont à craindre. On approchera les 15 cm (supplémentaires) sur cet épisode neigeux depuis le matin ce qui nous entraîne provisoirement au niveau orange.

La police liégeoise conseille de rester chez soi

D’importants embarras de circulation dus aux fortes chutes de neige et aux incidents routiers ont eu lieu vendredi après-midi sur la zone de police de Liège, indique son service presse. La police liégeoise a même conseillé aux usagers de ne pas utiliser leur véhicule.

« Dans l’attente du déneigement et de l’épandage des routes qui est en cours, il est déconseillé de prendre le volant. En raison des chutes de neige actuelles, les conditions de roulage sont extrêmement compliquées sur le territoire de la ville de Liège. Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment, » a expliqué la police de Liège dans un communiqué publié vendredi vers 18h25.

Parmi les voies liégeoises touchées, une partie de la rue Saint-Gilles est fermée à la circulation à la suite d’un accident impliquant une voiture sur le toit. L’ensemble des rues en pentes sont touchées par les embarras de circulation. C’est également le cas dans les quartiers du Laveu, de Sainte-Walburge et du Thier à Liège, mais aussi l’avenue Péville à Grivegnée, la rue du Bois-de-Breux à Jupille, celle de Gaillarmont à Chênée. Certaines rues vont être fermées à la circulation, annonce la police de Liège à l’agence Belga.

Sur l’autoroute E40, la situation est aussi difficile entre Liège et Bruxelles, indique la police fédérale. Vers 19h30 vendredi, la situation était toujours problématique sur l’ensemble de la Cité ardente.

Le Centre de crise de Wallonie appelle à la prudence

Le Centre de crise de Wallonie et la police de la route ont appelé vendredi soir à ne pas prendre la route dans les régions touchées par les averses hivernales. Si des personnes sont contraintes de le faire, la prudence est de mise. La phase de vigilance routière renforcée est maintenue.

Des averses de neige étaient toujours en cours en début de soirée et elles devraient tomber jusqu’à 21h00 en province de Liège. Elles donneront encore une couche de plusieurs centimètres, surtout sur les hauteurs du pays. Les précipitations hivernales se dirigent vers le sud et quitteront la Wallonie vers 22h00. Cette nuit, les températures négatives pourront rendre les routes glissantes à la suite de ces précipitations, avertit le Centre régional de crise dans un communiqué.

Peu avant 20h, beaucoup de bouchons étaient observés et des poids lourds étaient en cours de déblocage dans la province de Liège. Aucun gros accident n’a été relevé.

Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses…

Jusqu’à 280 km d’embouteillages en Flandre

L’heure de pointe du soir était compliquée sur les routes de Flandre ce vendredi. A la congestion typique de la fin de journée s’ajoutent des embarras de circulation dus aux intempéries et aux incidents routiers, a déclaré un porte-parole du Centre flamand de la mobilité.

Jusqu’à 280 km d’embouteillages ont ainsi été comptabilisés sur les routes flamandes. Le phénomène était en train de se résorber, mais vers 18h00, quelque 250 kilomètres de files congestionnaient encore le nord du pays. Dans la province du Limbourg, le trafic sur les routes E314 et E313 a été fortement retardé, voire interrompu, en raison d’averses hivernales. L’Agence flamande des routes et de la circulation demande aux usagers de rouler lentement et de garder des distances de sécurité.

Des averses sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil sont prévues partout dans la soirée de vendredi, prévient par ailleurs l’Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la soirée et dans la nuit de vendredi à samedi, il commencera à geler sur tout le territoire. Par conséquent, les routes, déjà humides, pourraient être glissantes en raison du gel, du brouillard givrant et des averses hivernales.