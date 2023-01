Brouillard givrant, -9 degrés… voici les prévisions météo pour le week-end

Ce vendredi soir et en début de nuit, le temps sera variable et marqué par des averses hivernales qui voyageront du nord vers le sud. Des chutes de neige sont attendues en Haute Belgique, mais l’une ou l’autre averse plus active (ou plus tardive) pourra très localement blanchir le sol dans les autres régions. En cours de nuit, le temps deviendra sec avec quelques éclaircies. L’Institut royal de météorologie prévoit du brouillard givrant et pointe le risque de la formation de plaques de glaces. Une alerte jaune pour conditions glissantes est émise sur toute la Belgique jusqu’à samedi, midi et elle est orange dans la province de Liège. La nuit sera froide, avec des minima compris entre localement -9 degrés en Ardenne, -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la mer.

Samedi, la journée commencera avec du soleil sur certaines régions. Il faudra aussi par endroits composer avec des champs de nuages bas ou du brouillard givrant, certainement sur les Hautes Fagnes. Attention aussi aux plaques de glace les premières heures. En cours de journée, une couverture de nuages bas commencera à s’étendre sur notre pays depuis les frontières allemandes et néerlandaises. Quelques rares flocons pourront même voleter. Les maxima varieront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre et +3 degrés à la mer.

La nuit de samedi à dimanche sera très nuageuse sur la plupart des régions avec un risque de brouillard givrant. Quelques éclaircies persisteront peut-être un moment au littoral. Il fera sec à quelques rares flocons près. Les minima varieront entre -6 degrés en Ardenne, -1 ou -2 degrés dans le centre et 0 degré à la côte.

Dimanche, le temps sera d’abord gris dans la plupart des régions avec localement une possibilité de brouillard givrant. Quelques éclaircies pourront parvenir à se faufiler en cours de journée dans l’ouest et le centre du pays. Sur l’est, le temps restera très nuageux avec dans l’après-midi, parfois de faibles chutes de neige. Les maxima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, +2 degrés dans le centre et autour de +4 degrés en bord de mer.

À lire aussi Près de 300 km de files, appels à rester chez soi: le point sur les perturbations à cause de la neige

Lundi, le temps restera sec une nébulosité abondante mais parfois aussi quelques éclaircies locales. Un risque de brouillard givrant est à noter, surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Mardi, des nuages bas sont prévus avec localement aussi, quelques éclaircies. Le temps restera sec avec des maxima compris entre 0 ou -1 degré en Ardenne et +3 ou +4 degrés dans l’ouest.