Un grand parti du centre? Défi ferme la porte

Ceux qui pensent, même sincèrement, qu’une offre politique purement centriste et socio-économique peut trouver sa place, non seulement connaissent mal Défi, mais ont une mauvaise lecture du monde tel qu’il est aujourd’hui. (…) Nous ne sommes pas là juste pour offrir la meilleure synthèse possible de liberté, solidarité et d’écologie. Nous sommes là parce que nous avons des valeurs. » Ainsi parlait le président François De Smet mardi, à l’occasion des vœux de son parti. Semblant fermer la porte au rassemblement de forces au centre de l’échiquier, voulu par Maxime Prévot et ses Engagés, ainsi que par le libéral de plus en plus en marge du MR, Jean-Luc Crucke.