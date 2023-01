Podcast – Tueries du Brabant: peut-on encore attendre des rebondissements?

Entre 1982 et 1985, une bande non identifiée semait la terreur en Belgique. En commettant des braquages et des meurtres, principalement dans la province du Brabant wallon. On reparle de cette affaire ces jours-ci. Et ce n’est pas la première fois que l’histoire des Tueurs du Brabant revient au premier plan de l’actualité. On ne sait toujours pas qui étaient les tueurs ou qui étaient les commanditaires mais récemment, des éléments nouveaux ont relancé le travail des enquêteurs. Camille Petoud fait le point avec Frédéric Delepierre du service société.

