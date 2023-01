Quand l’école apprend aux enfants à éviter les morsures de chiens

La sonnette vient de signaler la fin de la récréation dans la cour de l’école primaire de Bléval, à Nivelles. Comme leurs petits camarades, les élèves de deuxième de Madame Frédérique regagnent leur classe mais une surprise les attend. A leur arrivée, les chaises ont été placées en arc de cercle et, surtout, une policière en uniforme et armée se dresse à la place de l’institutrice. L’étonnement, voire la peur, se lit aisément sur le visage d’une bonne partie d’entre eux. Des sentiments que l’inspectrice et maître-chien Nathalie Laermans s’empresse de désamorcer.