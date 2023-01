«À propos », le podcast du Soir du 23 janvier: le point sur les débats du procès des attentats du 22 mars

Le procès des attentats du 22 mars a commencé à Bruxelles le 5 décembre dernier. Depuis cette date, son bon déroulement s’est heurté à différentes problématiques. Alors que son commencement avait été retardé par la construction de box inadéquats pour les accusés, ce sont maintenant des fouilles injustifiées et des maltraitances dénoncées par les accusés qui retardent le calendrier. Les parties civiles et les victimes sont fatiguées face à ce chaos organisationnel. Malgré tout, le procès avance et ces dernières semaines, pendant les audiences, on a parlé de Zaventem et de Maelbeek. L’équipe d’enquête du 22 mars 2016 témoigne devant la cour de l’horreur des événements. Arthur Sente est journaliste au service société. Spécialisé dans les questions de police-justice. Il a suivi de nombreuses audiences du procès. Il répond aux questions de Camille Petoud.

À lire aussi Attentats de Bruxelles: enquête sur la mécanique de l’horreur

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be.