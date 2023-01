Le prix du gaz à nouveau en hausse

Le prix du gaz en Europe est reparti à la hausse après avoir atteint son niveau le plus bas depuis plus d’un an en début de semaine. Cela est dû au froid de l’hiver, qui oblige les gens à se chauffer davantage. Les négociants sur le marché du gaz surveillent également de près la situation en Asie, car une hausse soudaine de la demande de gaz dans cette région pourrait exercer une pression sur les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe.

Sur la principale bourse du gaz d’Amsterdam, le prix du mégawattheure a grimpé vendredi de quelque 10 % pour dépasser 67 euros. Il y a quelques jours à peine, le prix était inférieur à 55 euros. Mais on est toutefois encore loin du pic de l’année dernière. Lorsque la Russie avait largement fermé le robinet du gaz l’été dernier, le prix du gaz était alors passé à près de 350 euros par mégawattheure.