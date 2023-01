Qui sera le nouveau Directeur technique national? Vercauteren et Simons dans la dernière ligne droite

Composée de Peter Bossaert (CEO de l’Union belge), de Bart Verhaeghe (président du FC Bruges), de Sven Jaecques (CEO de l’Antwerp) et de Pierre Locht (CEO du Standard), la Task Force travaille dans la plus grande discrétion. Et contrairement à ce que la Fédération avait clamé au lendemain de la non-reconduction de Roberto Martinez, elle ne dissocie visiblement pas les dossiers du nouveau Directeur technique national et celui du futur sélectionneur dont, selon nos informations, le nom pourrait tomber dans la foulée de celui du DTN. Mais pas avant une bonne semaine, au plus tôt. Pour des raisons contractuelles ou administratives, nous glisse-t-on à bonne source.