Michel Preud’homme: «Aller au car-wash ou faire du shopping, j’apprends à connaître la vie»

Dernier gardien de but à avoir gagné le Soulier d’Or – et le seul à y être parvenu deux fois –, Michel Preud’homme évoque sa probable succession au palmarès et son actualité, où le football n’a pas disparu malgré une pratique assidue du golf.

Entre deux journées de championnat, la remise du traditionnel Soulier d’Or monopolisera toutes les attentions mercredi prochain. La perspective d’un sacre de Simon Mignolet, qui peut devenir le 6e gardien de l’histoire à brandir la godasse dorée, a poussé « Het Laatste Nieuws » (organisateur du référendum) à suivre Michel Preud’homme jusqu’au sud de Ténérife pour recueillir ses impressions sur cette probable élection alors qu’il est le dernier vainqueur ganté… lors de l’édition 1989 ! Alors dernier rempart du FC Malines, sa victoire était même historique (et le restera encore pour au minimum un an) puisqu’il s’agissait de son deuxième Soulier d’Or (après celui de 1987), au contraire de ses prédécesseurs Fernand Boone, Jean Nicolay, Christian Piot et Jean-Marie Pfaff. Condition sine qua non de l’entretien : il ne pouvait y avoir aucune question sur les Diables rouges et la succession de Roberto Martinez, tant au poste de sélectionneur national qu’à celui de directeur technique de la Fédération.